Сухостой полыхает на Алтайке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Кадры с места ЧП тагильчане прислали в сообщество «Инцидент Нижний Тагил». Спасатели отмечают, что в условиях сухой погоды сухая трава
горит особенно быстро. А огонь распространяется крайне стремительно, сжигая все на своем пути.
Для того, чтобы начался пожар, достаточно лишь малого огонька, например, брошенной спички. Поэтому как-либо нарушать противопожарное законодательство гражданам крайне не рекомендуют.
Однако, чаще всего причиной весеннего пожара становится умышленный поджог. К слову, остановить горение сухой травы для спасателей также весьма непросто.
Напомним, что вечером 9 апреля в селе Бызово спасатели тушили пожар площадью две тысячи квадратных метров. Огонь с сухой травы из-за сильного ветра перекинулся на десять зданий.