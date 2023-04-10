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Сухостой полыхает на Алтайке в Нижнем Тагиле

10 апреля 2023, 14:36
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В Нижнем Тагиле в районе Алтайки полыхает сухая трава. Очевидцы подозревают, что ее кто-то поджог.

Кадры с места ЧП тагильчане прислали в сообщество «Инцидент Нижний Тагил». Спасатели отмечают, что в условиях сухой погоды сухая трава
горит особенно быстро. А огонь распространяется крайне стремительно, сжигая все на своем пути.

Для того, чтобы начался пожар, достаточно лишь малого огонька, например, брошенной спички. Поэтому как-либо нарушать противопожарное законодательство гражданам крайне не рекомендуют.

Однако, чаще всего причиной весеннего пожара становится умышленный поджог. К слову, остановить горение сухой травы для спасателей также весьма непросто.

Напомним, что вечером 9 апреля в селе Бызово спасатели тушили пожар площадью две тысячи квадратных метров. Огонь с сухой травы из-за сильного ветра перекинулся на десять зданий.

Десять зданий сгорели в Бызово под Нижним Тагилом из-за пала сухой травы
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Сухостой#Трава#Пожар#Происшествия
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