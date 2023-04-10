Сухостой полыхает на Алтайке в Нижнем Тагиле

Кадры с места ЧП тагильчане прислали в сообщество «Инцидент Нижний Тагил». Спасатели отмечают, что в условиях сухой погоды сухая трава

горит особенно быстро. А огонь распространяется крайне стремительно, сжигая все на своем пути.