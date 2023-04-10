В избиении ребенка обвинил работника детдома житель Свердловской области

Супруги привезли ребенка. Мужчина остался в машине, а его жена повела ребенка в группу. По словам Сергея, в группу вместе с его ребенком ходят двое детей из детдома. Их приводят и забирают сотрудники. Когда супруга вышла из садика, то рассказала, что в коридоре педагог била воспитанника.