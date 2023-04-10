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В избиении ребенка обвинил работника детдома житель Свердловской области

10 апреля 2023, 06:57
Фото: 1MI
Житель Свердловской области Сергей рассказал об избиении ребенка сотрудницей детского дома в поселке Мартюш под Каменском-Уральским. Инцидент случился в детском саду.

Супруги привезли ребенка. Мужчина остался в машине, а его жена повела ребенка в группу. По словам Сергея, в группу вместе с его ребенком ходят двое детей из детдома. Их приводят и забирают сотрудники. Когда супруга вышла из садика, то рассказала, что в коридоре педагог била воспитанника.

Он отметил, что конфликт с ребенком случился из-за палки, которую он подобрал по дороге. При попытке забрать ее, мальчик устроил истерику. По словам супругов, работница разозлилась и стала бить малыша по плечам и голове. Он плакал.

Супруга предложила ребенку пойти с ними, но он стал плакать еще больше. Тогда воспитатель взяла его и поволокла в группу. Мужчина уже обратился в полицию и следственный комитет, пишет Ура.ру.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что информация о произошедшем поступила. Теперь сотрудники ПДН Каменска-Уральского проведут проверку на предмет соответствия действительности. Он уточнил, что мужчина пообещал в ближайшее время подать официальное заявление. По итогам проверки будет принято решение.

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#Ирина Кирилова#Дети#Избиение#Детский дом#Пострадавшие#Криминал#Свердловская область#Каменск-Уральский
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