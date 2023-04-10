В избиении ребенка обвинил работника детдома житель Свердловской области

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Супруги привезли ребенка. Мужчина остался в машине, а его жена повела ребенка в группу. По словам Сергея, в группу вместе с его ребенком ходят двое детей из детдома. Их приводят и забирают сотрудники. Когда супруга вышла из садика, то рассказала, что в коридоре педагог била воспитанника.
Он отметил, что конфликт с ребенком случился из-за палки, которую он подобрал по дороге. При попытке забрать ее, мальчик устроил истерику. По словам супругов, работница разозлилась и стала бить малыша по плечам и голове. Он плакал.
Супруга предложила ребенку пойти с ними, но он стал плакать еще больше. Тогда воспитатель взяла его и поволокла в группу. Мужчина уже обратился в полицию и следственный комитет, пишет Ура.ру.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что информация о произошедшем поступила. Теперь сотрудники ПДН Каменска-Уральского проведут проверку на предмет соответствия действительности. Он уточнил, что мужчина пообещал в ближайшее время подать официальное заявление. По итогам проверки будет принято решение.