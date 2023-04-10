Высокопоставленный свердловский силовик задержан по подозрению в мошенничестве

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
По предварительным данным, один из сотрудников дал ему деньги. Однако, по словам источника, коррупционной составляющей нет, пишет Ура.ру.
По словам одного из собеседников, делать заключения о том, что задержанный имеет отношение к какому-либо преступлению, пока рано. Подробности данного дела будут позднее.
Напомним, в Нижнем Тагиле экс-начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями подозревают в ведении незаконной предпринимательской деятельности и взяточничестве.