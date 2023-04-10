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Высокопоставленный свердловский силовик задержан по подозрению в мошенничестве

10 апреля 2023, 05:18
Фото: 1MI
Руководитель управления по контролю за распространением наркотиков ГУ МВД Свердловской области задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве.

По предварительным данным, один из сотрудников дал ему деньги. Однако, по словам источника, коррупционной составляющей нет, пишет Ура.ру.

По словам одного из собеседников, делать заключения о том, что задержанный имеет отношение к какому-либо преступлению, пока рано. Подробности данного дела будут позднее.

Напомним, в Нижнем Тагиле экс-начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями подозревают в ведении незаконной предпринимательской деятельности и взяточничестве.

В Нижнем Тагиле полицейского подозревают во взятках и незаконном предпринимательстве
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Начальник#МВД#Задержание#Подозрение#Коррупция#Происшествия#Полиция#Первоуральск
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