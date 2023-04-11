Глава антинаркотического управления свердловского МВД арестован за мошенничество

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Такую меру пресечения, по ходатайству СКР, 11 апреля назначили полицейскому в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники Следственного комитета продолжают собирать доказательства преступления, допрашивают свидетелей. Также были проведены обыски.
В задержании полицейского были задействованы сыщики ФСБ и работники подразделения собственной безопасности.
Сотрудник уже отстранен от исполнения служебных обязанностей, начата служебная проверка. Руководителем подразделения по контролю за оборотом наркотиков назначен Дмитрий Гусев, который ранее занимал пост замначальника, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.