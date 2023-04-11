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Глава антинаркотического управления свердловского МВД арестован за мошенничество

11 апреля 2023, 12:16
Фото: 1MI
Начальник свердловского МВД по контролю за оборотом наркотиков арестован до 9 июня по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Такую меру пресечения, по ходатайству СКР, 11 апреля назначили полицейскому в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники Следственного комитета продолжают собирать доказательства преступления, допрашивают свидетелей. Также были проведены обыски.

В задержании полицейского были задействованы сыщики ФСБ и работники подразделения собственной безопасности.

Сотрудник уже отстранен от исполнения служебных обязанностей, начата служебная проверка. Руководителем подразделения по контролю за оборотом наркотиков назначен Дмитрий Гусев, который ранее занимал пост замначальника, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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#Евгения Сафина#Наркотики#Полиция#ФСБ#Арест#Суд#Мошенничество#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург
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