Глава антинаркотического управления свердловского МВД арестован за мошенничество

Такую меру пресечения, по ходатайству СКР, 11 апреля назначили полицейскому в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники Следственного комитета продолжают собирать доказательства преступления, допрашивают свидетелей. Также были проведены обыски.