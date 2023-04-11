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Клещи с энцефалитом и боррелиозом обнаружены в Свердловской области

11 апреля 2023, 08:15
Фото: 1MI

303 человека пострадали от укусов клещей в Свердловской области

Возбудители энцефалита и боррелиоза обнаружены в Свердловской области в ходе исследования клещей, которые покусали людей.

Число свердловчан, пострадавших от укусов клещей, продолжает расти. По состоянию на 10 апреля к медикам за помощью обратились 303 человека, из них 103 — дети.

Больше всего случаев зарегистрировано в Екатеринбурге, а именно 105. В лабораториях было исследовано 103 особи клещей. У двух из них обнаружен вирус энцефалита, у 19 — боррелиоза.

В скором времени в Свердловской области начнется проведение акарицидных мероприятий. Всего планируется обработать территории общей площадью в 11,3 тысячи гектаров.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Роспотрбенадзор#Клещ#Клещевой энцефалит#Здоровье
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