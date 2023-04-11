Клещи с энцефалитом и боррелиозом обнаружены в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Число свердловчан, пострадавших от укусов клещей, продолжает расти. По состоянию на 10 апреля к медикам за помощью обратились 303 человека, из них 103 — дети.
Больше всего случаев зарегистрировано в Екатеринбурге, а именно 105. В лабораториях было исследовано 103 особи клещей. У двух из них обнаружен вирус энцефалита, у 19 — боррелиоза.
В скором времени в Свердловской области начнется проведение акарицидных мероприятий. Всего планируется обработать территории общей площадью в 11,3 тысячи гектаров.