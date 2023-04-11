TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Изображение материала

Под Первоуральском учителя музыки обвинили в педофилии

11 апреля 2023, 10:00
Фото: 1MI
В поселке Кузино под Первоуральском учителя музыки обвинили в педофилии. Педагогу 23 года, а в школе обучаются, в основном мальчики.

Задержан учитель был еще в декабре, но сейчас всплыли новые подробности. Мать Евгения уверена, что это неправда и мужчину подставили, пишет Е1.

Мать Евгения отметила, что практические не в курсе дела. Знает только, что ее сын сейчас в Нижнем Тагиле и за решеткой с зимы. Она считает, что его-кто-то подставил из-за возможного конфликта с родителями учеников.

По данным Telegram-канала BAZA, на счету учителя музыки как минимум шесть жертв и десятки эпизодов. По информации журналистов, педагог переписывался с учениками на интимные темы и совершал развратные действия с ними. Преимущественно в школе обучались мальчики 9–12 лет. Педагог обучал детей игре на гитаре.

В Екатеринбурге смягчен приговор обвиненному в педофилии мужчине
Узнать подробнее
Читайте также:
Пара педофилов осуждена за групповое изнасилование ребенка в Нижнем ТагилеБастрыкин поручил заняться делом осужденного за педофилию афганца из АлапаевскаТроим педофилам в Екатеринбурге вынесен приговор
#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Педофилия#Дети#Учитель#Происшествия
Подпишитесь
Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила
Вчера, 16:10
Выбросы в НМУ и проверка фекального поля. Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
Вчера, 06:57
«Тотальный диктант» в «АртРезиденции» в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:20
Найден участник смертельного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Вчера, 09:08
Маршрут перестроен: оффлайн обучение IT в Нижнем Тагиле как окно в будущее
Сегодня, 05:00
Население Нижнего Тагила за год снизилось на 4 тысячи человек
Вчера, 17:00