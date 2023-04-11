Под Первоуральском учителя музыки обвинили в педофилии

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Задержан учитель был еще в декабре, но сейчас всплыли новые подробности. Мать Евгения уверена, что это неправда и мужчину подставили, пишет Е1.
Мать Евгения отметила, что практические не в курсе дела. Знает только, что ее сын сейчас в Нижнем Тагиле и за решеткой с зимы. Она считает, что его-кто-то подставил из-за возможного конфликта с родителями учеников.
По данным Telegram-канала BAZA, на счету учителя музыки как минимум шесть жертв и десятки эпизодов. По информации журналистов, педагог переписывался с учениками на интимные темы и совершал развратные действия с ними. Преимущественно в школе обучались мальчики 9–12 лет. Педагог обучал детей игре на гитаре.