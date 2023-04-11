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Пожар вспыхнул в девятиэтажном общежитии на Химмаше в Екатеринбурге

11 апреля 2023, 04:49
Фото: Е1
Девятиэтажное общежитие загорелось на Дагестанской улице Химмаша в Екатеринбурге утром 11 апреля 2023 года.

Здание общежития секционного типа. По словам очевидцев, дым на восьмом этаже идет из нескольких окон, пишет Е1.

Жители многоэтажного дома были эвакуированы на улицу. Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.

В свердловском ГУ МЧС отметили, что в настоящее время проводится проверка, выясняются причины случившегося инцидента.

Напомним, 10 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле случился пожар в квартире на третьем этаже жилой пятиэтажки на Тагилстрое. К месту происшествия помимо пожарно-спасательной службы также прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

Дым и лестница на балкон: в Нижнем Тагиле загорелась квартира на Тагилстрое
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#Пожар#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Жилой дом#Общежитие#Пожарные#Происшествия#Елизавета Зиборова
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