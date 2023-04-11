Пожар вспыхнул в девятиэтажном общежитии на Химмаше в Екатеринбурге

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Здание общежития секционного типа. По словам очевидцев, дым на восьмом этаже идет из нескольких окон, пишет Е1.
Жители многоэтажного дома были эвакуированы на улицу. Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.
В свердловском ГУ МЧС отметили, что в настоящее время проводится проверка, выясняются причины случившегося инцидента.
Напомним, 10 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле случился пожар в квартире на третьем этаже жилой пятиэтажки на Тагилстрое. К месту происшествия помимо пожарно-спасательной службы также прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.