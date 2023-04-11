Пожар вспыхнул в девятиэтажном общежитии на Химмаше в Екатеринбурге

Напомним, 10 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле случился пожар в квартире на третьем этаже жилой пятиэтажки на Тагилстрое. К месту происшествия помимо пожарно-спасательной службы также прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.