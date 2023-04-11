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Шестеро военных из Свердловской области вернулись из плена

11 апреля 2023, 06:48
Фото: 1MI
Военнослужащие из шести семей в Свердловской области, вернулись из плена в зоне СВО.

По данным омбудсмена Татьяны Мерзляковой, вернулись шестеро человек.

Депутат госдумы Максим Иванов уточнил, что два человека из Екатеринбурга, двое из Карпинска, один из Краснотурьинска и еще один из ХМАО.

Также в списке пропавших без вести военных остается 35 человек. Большинство пропавших из Свердловской области. Четверо из них находятся в плену, о местонахождении остальных информации нет.

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова благодарит всех, кто участвовал в освобождении военнопленных, и выражает надежду, что остальные тоже вернутся.

Напомним, 54-летний житель Екатеринбурга, участвовавший в СВО, выжил после полученных ранений в результате обстрела.

Военный из Екатеринбурга выжил под обстрелом на СВО
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