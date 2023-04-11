В Нижнем Тагиле стало больше многодетных семей

Кроме того, за указанный период в Нижнем Тагиле на 5% снизилось число матерей-одиночек. 4 866 женщин самостоятельно воспитывали детей в 2021 году, а в 2022 году их количество сократилось до 4 661 (-205 человек). Число несовершеннолетних, которых воспитывают матери-одиночки, тоже пошло на убыль. В 2022 году оно составило 5 854 ребенка, годом ранее — 6 115 человек (-3%).