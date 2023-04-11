TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Изображение материала

В Нижнем Тагиле стало больше многодетных семей

11 апреля 2023, 12:45
Фото: 1MI
4 019 многодетных семей проживало в Нижнем Тагиле в 2022 году. Это на 106 семей больше, чем годом ранее.

Согласно статистике, в 2021 году в городе было зарегистрировано 3 913 многодетных семей. А в 2022 году их количество выросло на 2,5%. Также на 367 человек увеличилось и число детей, воспитывающихся в таких семьях, с 13 036 до 13 403 несовершеннолетних (+3%).

Кроме того, за указанный период в Нижнем Тагиле на 5% снизилось число матерей-одиночек. 4 866 женщин самостоятельно воспитывали детей в 2021 году, а в 2022 году их количество сократилось до 4 661 (-205 человек). Число несовершеннолетних, которых воспитывают матери-одиночки, тоже пошло на убыль. В 2022 году оно составило 5 854 ребенка, годом ранее — 6 115 человек (-3%).

Многодетная семья тагильчан получила награду от губернатора области
Узнать подробнее
Читайте также:
В России предложили выдавать многодетным семьям сертификат на приобретение автоОбустройство дорог к участкам многодетных семей в селе под Тагилом обойдется в 7 млнМногодетным тагильчанам с тремя детьми сохранят отсрочку по частичной мобилизации
#Нижний Тагил#Статистика#Многодетные семьи#Дети#Матери-одиночки#Общество#Эксклюзив#Евгения Сафина
Подпишитесь
Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила
Вчера, 16:10
Выбросы в НМУ и проверка фекального поля. Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
Вчера, 06:57
«Тотальный диктант» в «АртРезиденции» в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:20
Найден участник смертельного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Вчера, 09:08
Маршрут перестроен: оффлайн обучение IT в Нижнем Тагиле как окно в будущее
Сегодня, 05:00
Население Нижнего Тагила за год снизилось на 4 тысячи человек
Вчера, 17:00