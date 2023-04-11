В Нижнем Тагиле стало больше многодетных семей

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Согласно статистике, в 2021 году в городе было зарегистрировано 3 913 многодетных семей. А в 2022 году их количество выросло на 2,5%. Также на 367 человек увеличилось и число детей, воспитывающихся в таких семьях, с 13 036 до 13 403 несовершеннолетних (+3%).
Кроме того, за указанный период в Нижнем Тагиле на 5% снизилось число матерей-одиночек. 4 866 женщин самостоятельно воспитывали детей в 2021 году, а в 2022 году их количество сократилось до 4 661 (-205 человек). Число несовершеннолетних, которых воспитывают матери-одиночки, тоже пошло на убыль. В 2022 году оно составило 5 854 ребенка, годом ранее — 6 115 человек (-3%).