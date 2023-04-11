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Жителей свердловского села призвали не ходить на кладбища в День космонавтики

11 апреля 2023, 03:53
Фото: 1MI
Жителям села Косулино было рекомендовано не посещать кладбища 12 и 13 апреля 2023 года в связи с противоклещевой обработкой.

Указанные два дня на территории села и местных кладбищ будет проходить обработка против клещей, рассказали в пресс-службе Косулинской сельской управы.

От укусов клещей пострадало уже более 300 жителей Свердловской области. Случаи были зафиксированы в 39 муниципалитетах области.

Напомним, недавно в Заречном ветеринары сняли с живущей в деревне собаки 23 клеща после того, как животное убежало гулять в поле.

Через несколько дней у собаки подскочила температура до 40,7 градусов, также она перестала есть корм и стала вялой. Тогда хозяева питомца приехали с ним в ветеринарную клинику и попросили снять с него клещей. По их словам, паразитов на собаке было три штуки, однако в итоге их оказалось больше.

23 клеща сняли с одной собаки в Заречном
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#Елизавета Зиборова#Клещи#Село#Противоклещевая обработка#Кладбище#Призыв#Свердловская область
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