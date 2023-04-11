Жителей свердловского села призвали не ходить на кладбища в День космонавтики

Через несколько дней у собаки подскочила температура до 40,7 градусов, также она перестала есть корм и стала вялой. Тогда хозяева питомца приехали с ним в ветеринарную клинику и попросили снять с него клещей. По их словам, паразитов на собаке было три штуки, однако в итоге их оказалось больше.