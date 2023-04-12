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Шпалы загорелись на путевой машинной станции в Серове

12 апреля 2023, 16:57
Фото: 1MI
На путевой машинной станции №169 в Серове произошло возгорание на шпалах. Пожар случился 12 апреля 2023 года.

К месту пожара прибыли сотрудники пожарной службы, поезд, оперативная группа, а также транспортный прокурор, рассказали в пресс-службе Серовской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, возгорание произошло вследствие несоблюдения пожарной безопасности во время газорезательных работ. Сотрудники транспортной прокуратуры сейчас занимаются установлением причины пожара.

Напомним, ночью 11 апреля 2023 года в шахте ВГОКа в Нижнем Тагиле случился пожар. 45 человек удалось эвакуировать. Информации о пострадавших нет.

Под землей были люди. В шахте тагильского ВГОКа произошел пожар
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Транспортная прокуратура#Серов#Станция#Проверка#Пожарные#Происшествия#Свердловская область
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