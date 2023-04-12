Шпалы загорелись на путевой машинной станции в Серове

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
К месту пожара прибыли сотрудники пожарной службы, поезд, оперативная группа, а также транспортный прокурор, рассказали в пресс-службе Серовской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, возгорание произошло вследствие несоблюдения пожарной безопасности во время газорезательных работ. Сотрудники транспортной прокуратуры сейчас занимаются установлением причины пожара.
Напомним, ночью 11 апреля 2023 года в шахте ВГОКа в Нижнем Тагиле случился пожар. 45 человек удалось эвакуировать. Информации о пострадавших нет.