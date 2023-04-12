Житель Екатеринбурга попал в больницу после обеда в ТЦ «Гринвич»

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В тот день мужчина ел роллы с лососем и курицей, а вечером у него начался отек по шее, лицу и руке. Кроме того, по словам жены пострадавшего, все тело его покрылось волдырями, пишет Е1.
Супруга мужчины также рассказала, что врач, которому они позвонили, сказала, что ему необходимо принять супрастин и сделать укол от аллергии. Антигистаминный препарат помогал на два часа, но отек не спадал. Спустя пару дней пришлось вызвать скорую помощь.
Медики констатировали отравление некачественной рыбой и отвезли екатеринбуржца в больницу, где ему диагностировали острый гастроэнтерит и отек Квинке. Следующие несколько дней ему ставили капельницы, после чего мужчина обратился в платное медучреждение. Там у него обнаружили синдром раздраженного кишечника, отправили на медицинское обследование и назначили соответствующее лечение.
Сам пострадавший свердловчанин пожаловался на Sushi Stories в Роспотребнадзор.
Помощник шеф-повара Sushi Stories рассказала, что сотрудники заведения считают претензию им безосновательной, так как продукты проверяются каждый квартал. Тем не менее, после случившегося инцидента было решено продукты проверить дополнительно.
Напомним, недавно жители Екатеринбурга заказали роллы в суши-маркете Fishka96 и отравились после еды. В Роспотребнадзоре в результате проверки выявили немало нарушений. На деятельность суши-маркета был наложен запрет на деятельность. Владельцу продуктового заведения необходимо устранить имеющиеся нарушения.