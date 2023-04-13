Иномарка сбила девушку у Демидовской больницы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Volkswagen Tiguan сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе около Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле. Инцидент случился вечером 12 апреля.
Сотрудники ГИБДД по прибытию на место установили, что 74-летний водитель иномарки ехал по улице Горошникова в сторону улицы Первомайской. В какой-то момент на пешеходном переходе он сбил девушку. От удара ее откинуло на Cherry S12 под управлением 42-летней женщины. Последняя остановилась около перехода, чтобы пропустить людей, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
Пострадавшая получила травму головы, а также у нее имеются ушибы и ссадины. Она была осмотрена медиками. Однако госпитализация не потребовалась и девушка была отпущена.
Инспекторы установили, что Volkswagen Tiguan управлял мужчина со стажем 22 года. Он только один раз был замечен в нарушении ПДД. Он пояснил, что девушка бежала через дорогу около перехода, но вне границ знака. Сама девушка утверждает, что происшествие случилось на переходе. Что подтвердили и инспекторы.
В отношении водителя составлен протокол за непредоставление преимущества пешеходу. Теперь он должен оплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.