Иномарка сбила девушку у Демидовской больницы в Нижнем Тагиле

Инспекторы установили, что Volkswagen Tiguan управлял мужчина со стажем 22 года. Он только один раз был замечен в нарушении ПДД. Он пояснил, что девушка бежала через дорогу около перехода, но вне границ знака. Сама девушка утверждает, что происшествие случилось на переходе. Что подтвердили и инспекторы.