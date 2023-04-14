Бастрыкин заинтересовался напавшими на детей подростками в Екатеринбурге

Напомним, инцидент произошел 12 апреля 2023 года в Пионерском районе города. В полиции после проведенного опроса нападавших рассказали, что подростки напали на двух десятилетних мальчиков в результате словесного конфликта. Одного из мальчиков они избили около дома.