Бастрыкин заинтересовался напавшими на детей подростками в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Доложить о ходе проверки было поручено временно исполняющему обязанности главы свердловского СК Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
Напомним, инцидент произошел 12 апреля 2023 года в Пионерском районе города. В полиции после проведенного опроса нападавших рассказали, что подростки напали на двух десятилетних мальчиков в результате словесного конфликта. Одного из мальчиков они избили около дома.
Кроме того, по словам полицейских, информация о том, что подростки запугивали детей ножом и перцовым баллончиком, оказалась ложной.