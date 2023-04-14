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Бастрыкин заинтересовался напавшими на детей подростками в Екатеринбурге

14 апреля 2023, 05:10
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по делу четверых подростков из Екатеринбурга, которые напали на десятилетних детей.

Доложить о ходе проверки было поручено временно исполняющему обязанности главы свердловского СК Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 12 апреля 2023 года в Пионерском районе города. В полиции после проведенного опроса нападавших рассказали, что подростки напали на двух десятилетних мальчиков в результате словесного конфликта. Одного из мальчиков они избили около дома.

Кроме того, по словам полицейских, информация о том, что подростки запугивали детей ножом и перцовым баллончиком, оказалась ложной.

Четверо подростков напали на детей с ножом и перцовым баллончиком в Екатеринбурге
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