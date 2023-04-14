Кондуктор ударила пассажира в Екатеринбурге за неоплату проезда

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
ЧП произошло в автобусе №054. Известно, что банковская карта пассажира оказалась в стоп-листе, поэтому он не смог заплатить и был готов выйти из салона, как вдруг получил удар от кондуктора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Теперь прокуратура хочет проверить перевозчика ООО «Декар-Бас» а также принять какие-либо меры реагирования.
Ранее жительница Нижнего Тагила пожаловалась на кондуктора, которая высадила из салона 16-летнего студента за то, что он не оплатил проезд. Догнав подростка, тагильчанка узнала, что у него не оказалось с собой наличных денег, а проездную карту он забыл дома.