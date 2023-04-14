Кондуктор ударила пассажира в Екатеринбурге за неоплату проезда

Ранее жительница Нижнего Тагила пожаловалась на кондуктора, которая высадила из салона 16-летнего студента за то, что он не оплатил проезд. Догнав подростка, тагильчанка узнала, что у него не оказалось с собой наличных денег, а проездную карту он забыл дома.