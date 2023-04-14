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Кондуктор ударила пассажира в Екатеринбурге за неоплату проезда

14 апреля 2023, 09:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пассажир и кондуктор вступили конфликт из-за неоплаты проезда, после чего, как утверждают очевидцы, кондуктор ударил пассажира. В ситуации разбирается прокуратура.

ЧП произошло в автобусе №054. Известно, что банковская карта пассажира оказалась в стоп-листе, поэтому он не смог заплатить и был готов выйти из салона, как вдруг получил удар от кондуктора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Теперь прокуратура хочет проверить перевозчика ООО «Декар-Бас» а также принять какие-либо меры реагирования.

Ранее жительница Нижнего Тагила пожаловалась на кондуктора, которая высадила из салона 16-летнего студента за то, что он не оплатил проезд. Догнав подростка, тагильчанка узнала, что у него не оказалось с собой наличных денег, а проездную карту он забыл дома.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Прокуратура#Кондуктор#Трамвай#Драка#Происшествия
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