Пятиклассник держит в страхе всю школу в Верхней Пышме

По словам родителей и учителей, с ребенком сложно справляться, потому что его мать отказывается обращаться в медучреждение за помощью и лечением или уходить на домашнее обучение. При этом ее сын был поставлен на внутришкольный учет, а в полиции самой матери делали два предупреждения за продажу вейпов и курение ее ребенка.