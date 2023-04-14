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Пятиклассник держит в страхе всю школу в Верхней Пышме

14 апреля 2023, 05:55
Фото: 1MI
Ученик пятого класса в Верхней Пышме несколько лет держит в страхе учителей и одноклассников.

По словам очевидцев, ребенок танцует на парте во время занятий, нецензурно ругается, избивает одноклассников и продает вейпы. Неоднократно он срывал уроки, пишет Е1.

Мать пострадавшей от него одноклассницы рассказала, что недавно он пришел на физкультуру на роликах и, напав на ее дочь, ударил ее по ноге и спине. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Сейчас полицейскими проводится проверка.

Также по ее словам, раньше этот мальчик учился в другой параллели, а в третьем классе его перевели к ним. А три года назад ребенок толкнул одноклассника, в результате чего ему делали операцию.

По словам родителей и учителей, с ребенком сложно справляться, потому что его мать отказывается обращаться в медучреждение за помощью и лечением или уходить на домашнее обучение. При этом ее сын был поставлен на внутришкольный учет, а в полиции самой матери делали два предупреждения за продажу вейпов и курение ее ребенка.

Родители одноклассников хулигана обратились к детскому омбудсмену Игорю Морокову, в ПДН, прокуратуру. В случае, если ситуация не улучшится, родители готовы просить о расформировании класса.

Напомним, недавно четверо подростков в Екатеринбурге напали на двух десятилетних мальчиков и избили одного из них.

Бастрыкин заинтересовался напавшими на детей подростками в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Дети#Школа#Хулиган#Родители#Школьник#Общество#Свердловская область#Верхняя Пышма
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