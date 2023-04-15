10 человек эвакуировали из-за пожара из многоэтажки в Екатеринбурге

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 7.30. На вызов выехали 12 пожарных, в тушении было задействовано три единицы спецтехники. Как оказалось, загорелось домашнее имущество в квартире на шестом этаже десятиэтажного дома. Площадь возгорания составила три квадратных метра.