10 человек эвакуировали из-за пожара из многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 7.30. На вызов выехали 12 пожарных, в тушении было задействовано три единицы спецтехники. Как оказалось, загорелось домашнее имущество в квартире на шестом этаже десятиэтажного дома. Площадь возгорания составила три квадратных метра.
По лестничным маршам спасатели эвакуировали 10 жильцов, детей среди них не было. Огонь удалось локализовать в течение 10 минут. Проливка сгоревших конструкций закончена в 8.30, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.