Главой Нижнетуринского городского округа избран Андрей Постовалов

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Заседание состоялось 14 апреля. Андрей Постовалов избран на должность на пятилетний срок. Его конкурентом была Наталья Ипатова, она не получила ни одного голоса от депутатов.
Андрей Постовалов вступил в должность. Он пообещал исполнять обязанности на благо жителей округа справедливо и беспристрастно, сообщает газета «Время».
Напомним, бывший глава Нижнетуринского ГО Алексей Стасенок был назначен врио Среднеуральска.