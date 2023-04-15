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Главой Нижнетуринского городского округа избран Андрей Постовалов

15 апреля 2023, 14:20
Фото: 1MI
Андрея Постовалова единогласно избрали главой округа депутаты гордумы Нижнетуринского ГО. Ранее он занимал должность врио главы.

Заседание состоялось 14 апреля. Андрей Постовалов избран на должность на пятилетний срок. Его конкурентом была Наталья Ипатова, она не получила ни одного голоса от депутатов.

Андрей Постовалов вступил в должность. Он пообещал исполнять обязанности на благо жителей округа справедливо и беспристрастно, сообщает газета «Время».

Напомним, бывший глава Нижнетуринского ГО Алексей Стасенок был назначен врио Среднеуральска.

Врио Среднеуральска назначен Алексей Стасенок
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