С погибшим на СВО заводчанином простятся в Серове

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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С погибшим в ходе спецоперации бойцов ЧВК «Вагнер» Вячеславом Мардамшиным попрощаются в Серове. Мужчине было 43 года.
Он скончался 5 февраля 2023 года во время боев по освобождению Артемовска в ДНР, сообщили в администрации Серовского ГО. Близкие отзываются о нем, как о добром и отзывчивом человеке. Вячеслав занимался споротом, играл на гитаре и любил животных.
Погибший окончил школу №14, а затем местное училище по специальности электрик. После службы в ВС РФ он работал на Серовском заводе ферросплавов горновым ферросплавной печи и на Надеждинском металлургическом заводе сортировщиком — сдатчиком металла.
Прощание с Вячеславом пройдет 18 апреля в 12:00 в зале похоронной службы «Прощание» в Серове.