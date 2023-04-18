С погибшим на СВО заводчанином простятся в Серове

Он скончался 5 февраля 2023 года во время боев по освобождению Артемовска в ДНР, сообщили в администрации Серовского ГО. Близкие отзываются о нем, как о добром и отзывчивом человеке. Вячеслав занимался споротом, играл на гитаре и любил животных.