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С погибшим на СВО заводчанином простятся в Серове

18 апреля 2023, 06:53
Фото: 1MI
р

С погибшим в ходе спецоперации бойцов ЧВК «Вагнер» Вячеславом Мардамшиным попрощаются в Серове. Мужчине было 43 года.

Он скончался 5 февраля 2023 года во время боев по освобождению Артемовска в ДНР, сообщили в администрации Серовского ГО. Близкие отзываются о нем, как о добром и отзывчивом человеке. Вячеслав занимался споротом, играл на гитаре и любил животных.

Фото: администрация Серовского городского округа

Погибший окончил школу №14, а затем местное училище по специальности электрик. После службы в ВС РФ он работал на Серовском заводе ферросплавов горновым ферросплавной печи и на Надеждинском металлургическом заводе сортировщиком — сдатчиком металла.

Прощание с Вячеславом пройдет 18 апреля в 12:00 в зале похоронной службы «Прощание» в Серове.

С бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Власкиным простятся в Арамили
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#Ирина Кирилова#Погибшие#Смерть#СВО#Похороны#Прощание#Происшествия#Операция на Украине#Серов
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