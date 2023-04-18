Серо-красный дым повис над Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Неблагоприятные метеорологические условия в регионе объявлены не были. При этом на сайте Гисметео сообщается, что ветра имеют в среднем скорость три метра в секунду с порывами до восьми метров в секунду.
В центре, в районе Циолковского-Газетной сегодня чувствуются запахи выбросов. Сначала думала, что показалось, но родительница из нашего садика подтвердила - запах есть. Говорит, что постоянно сопровождает вонь в этом районе. А рядом садики и школа, — сообщила редакции TagilCity.ru жительница центра города Анастасия.
Напомним, утром 17 апреля 2023 года недалеко от коксохимического предприятия поднялся яркий желто-зеленый дым, который распространился в сторону микрорайона Спасатель и Сухоложского поселка. Была ухудшена видимость, а также ощущался химический запах.
Позже выяснилось, что причина дыма была в сбое работы оборудования. По словам сотрудников завода, угрозы экологии города от дыма не было. Через некоторое время работа оборудования была восстановлена.