Смог накроет Нижний Тагил на три дня

Между тем, жители города второй день подряд жалуются на плохое самочувствие из-за выбросов. Во вторник, 18 апреля, серо-красный дым с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК повис над Нижним Тагилом в разных районах города. Газоанализатор редакции TagiCity.ru при замерах выявил превышение диоксида азота в два раза.