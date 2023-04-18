Смог накроет Нижний Тагил на три дня

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Предупреждение об НМУ первой степени опасности начнет действовать 18 апреля с 20.00 до 21 апреля, также до 20.00, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Между тем, жители города второй день подряд жалуются на плохое самочувствие из-за выбросов. Во вторник, 18 апреля, серо-красный дым с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК повис над Нижним Тагилом в разных районах города. Газоанализатор редакции TagiCity.ru при замерах выявил превышение диоксида азота в два раза.
Утром в понедельник, 17 апреля, тагильчане также сообщили о выбросах яркого желто-зеленого дыма в районе Восточного шоссе. Позже в этот день на ЕВРАЗ НТМК заявили, что произошел сбой оборудования. Никакой угрозы окружающей среде не было.