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Смог накроет Нижний Тагил на три дня

18 апреля 2023, 09:03
Фото: TagilCity.ru
Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе прогнозируются в Нижнем Тагиле с 18 по 21 апреля.

Предупреждение об НМУ первой степени опасности начнет действовать 18 апреля с 20.00 до 21 апреля, также до 20.00, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Между тем, жители города второй день подряд жалуются на плохое самочувствие из-за выбросов. Во вторник, 18 апреля, серо-красный дым с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК повис над Нижним Тагилом в разных районах города. Газоанализатор редакции TagiCity.ru при замерах выявил превышение диоксида азота в два раза.

Серо-красный дым повис над Нижним Тагилом
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Утром в понедельник, 17 апреля, тагильчане также сообщили о выбросах яркого желто-зеленого дыма в районе Восточного шоссе. Позже в этот день на ЕВРАЗ НТМК заявили, что произошел сбой оборудования. Никакой угрозы окружающей среде не было.

Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Смог#Выбросы#НМУ#Экология#Эксклюзив
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