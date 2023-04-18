В Екатеринбурге вскрылись новые детали об обвиняемом в насилии в спешколе подростке

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Обвиняют подростка в насилии над 12-летним учеником закрытой школы № 124 в Екатеринбурге. Стало известно, что ему разрешали покидать территорию закрытой школы. В социальных сетях он выкладывал снимки того, как курит кальян, а также хвастался прессом, рассказали знакомые школьника, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам бывшей соседки мальчика, его мать работает в одном из ведущих вузов региона, а отец с семьей не живет. Женщина уверена, что ребенка испортила плохая компания.
Также источники издания утверждают, что директор спецшколы вела подростками личные переписки.
Напомним, что ранее стало известно о предположительном насилии 15- и 16-летних подростков над 12-летним мальчиком. Также они заставляли этим заниматься и других воспитанников. Обоих арестовали.