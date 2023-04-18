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В Екатеринбурге вскрылись новые детали об обвиняемом в насилии в спешколе подростке

18 апреля 2023, 13:54
Фото: 1MI
Стали известны подробности жизни подростка, которого заподозрили в сексуальном насилии над другим воспитанником спецшколы в Екатеринбурге.

Обвиняют подростка в насилии над 12-летним учеником закрытой школы № 124 в Екатеринбурге. Стало известно, что ему разрешали покидать территорию закрытой школы. В социальных сетях он выкладывал снимки того, как курит кальян, а также хвастался прессом, рассказали знакомые школьника, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам бывшей соседки мальчика, его мать работает в одном из ведущих вузов региона, а отец с семьей не живет. Женщина уверена, что ребенка испортила плохая компания.

Также источники издания утверждают, что директор спецшколы вела подростками личные переписки.

Напомним, что ранее стало известно о предположительном насилии 15- и 16-летних подростков над 12-летним мальчиком. Также они заставляли этим заниматься и других воспитанников. Обоих арестовали.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Насилие#Изнасилование#Подростки#Спецшкола#Происшествия#Криминал
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