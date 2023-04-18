В Екатеринбурге вскрылись новые детали об обвиняемом в насилии в спешколе подростке

Обвиняют подростка в насилии над 12-летним учеником закрытой школы № 124 в Екатеринбурге. Стало известно, что ему разрешали покидать территорию закрытой школы. В социальных сетях он выкладывал снимки того, как курит кальян, а также хвастался прессом, рассказали знакомые школьника, пишет «КП-Екатеринбург».