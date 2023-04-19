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Иномарка снесла забор и влетела в дом на Руднике в Нижнем Тагиле

19 апреля 2023, 06:50
Фото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил"
Иномарка, за рулем которой находился мужчина 1985 года рождения, снесла забор и влетела в стену жилого дома. Инцидент случился в Нижнем Тагиле на улице Сланцевая вечером 18 апреля.

В доме, по словам очевидцев, проживает многодетная семья. Дети были напуганы, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru подтвердили факт происшествия. Там сообщили, что водитель Hyundai Solaris 1985 года рождения допустил наезд на металлический забор с воротами. После этого он влетел в фасад жилого дома.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля находился в салоне один. Оформлено ДТП с материальным ущербом. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП, так как водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. При этом внешние признаки состояния опьянения имелись, — сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Там отметили, что по закону водитель имеет право отказаться от проведения анализа, но на него составляется протокол. Кроме того, мужчина отказался давать пояснения сотрудникам ГИБДД.

Lada снесла забор около ДК НТМК в Нижнем Тагиле
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