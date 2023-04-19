Иномарка снесла забор и влетела в дом на Руднике в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
В доме, по словам очевидцев, проживает многодетная семья. Дети были напуганы, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru подтвердили факт происшествия. Там сообщили, что водитель Hyundai Solaris 1985 года рождения допустил наезд на металлический забор с воротами. После этого он влетел в фасад жилого дома.
В результате ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля находился в салоне один. Оформлено ДТП с материальным ущербом. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП, так как водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. При этом внешние признаки состояния опьянения имелись, — сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Там отметили, что по закону водитель имеет право отказаться от проведения анализа, но на него составляется протокол. Кроме того, мужчина отказался давать пояснения сотрудникам ГИБДД.