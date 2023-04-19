Lada снесла забор около ДК НТМК в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:43
33-летний водитель машины Lada Granta, ехавший из гостей по улице Металлургов вместе со своей семьей, в какой-то момент не справился с управлением транспортного средства и врезался в металлическую конструкцию, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В результате столкновения девочка получила травмы. Она ехала в специальном детском кресле на заднем сиденье. Это помогло ребенку избежать более серьезных повреждений. Приехавшие на место аварии сотрудники скорой помощи предложили родителям госпитализировать девочку в больницу, но они отказались.
Сотрудники ГИБДД провели проверку по факту происшествия и установили причину аварии. Мужчина ПДД ранее не нарушал, стаж его вождения полтора года.
Напомним, 15 апреля 2023 года на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов случилась авария, в которой пострадали полуторагодовалый ребенок и его мать. Женщина от госпитализации ее и сына отказалась.