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Lada снесла забор около ДК НТМК в Нижнем Тагиле

19 апреля 2023, 03:43
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Шестилетняя девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

Шестилетняя девочка пострадала во время дорожной аварии в Нижнем Тагиле. ДТП случилось вечером 18 апреля 2023 года на улице Металлургов.

33-летний водитель машины Lada Granta, ехавший из гостей по улице Металлургов вместе со своей семьей, в какой-то момент не справился с управлением транспортного средства и врезался в металлическую конструкцию, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В результате столкновения девочка получила травмы. Она ехала в специальном детском кресле на заднем сиденье. Это помогло ребенку избежать более серьезных повреждений. Приехавшие на место аварии сотрудники скорой помощи предложили родителям госпитализировать девочку в больницу, но они отказались.

Сотрудники ГИБДД провели проверку по факту происшествия и установили причину аварии. Мужчина ПДД ранее не нарушал, стаж его вождения полтора года.

Напомним, 15 апреля 2023 года на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов случилась авария, в которой пострадали полуторагодовалый ребенок и его мать. Женщина от госпитализации ее и сына отказалась.

1,5-годовалый ребенок и его мама травмировались на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#ГИБДД#Авария#Происшествия
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