Lada снесла забор около ДК НТМК в Нижнем Тагиле

33-летний водитель машины Lada Granta, ехавший из гостей по улице Металлургов вместе со своей семьей, в какой-то момент не справился с управлением транспортного средства и врезался в металлическую конструкцию, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.