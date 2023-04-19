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Уголовное дело возбуждено после смерти в больнице журналистки из Нижнего Тагила

19 апреля 2023, 11:50
Фото: Страница Екатерины Евлашиной ВКонтакте
В Нижнем Тагиле в Следственном комитете Дзержинского района возбуждено уголовное дело по факту смерти журналистки Екатерины Евлашиной. Она скончалась 25 марта в горбольнице №1 на улице Максарева, 5.
Следствие установило, что Екатерина Евлашина умерла вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудниками медучреждения, — рассказала TagilCity.ru юрист родственников погибшей Юлия Липинская.

Уголовное дело заведено за причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). За это виновным грозит лишение свободы до трех лет.

Напомним, Екатерина Евлашина работала журналистом газеты «Машиностроитель», которую издает «Уралвагонзавод», ей было 37 лет. 24 марта у нее начались сильные боли в животе. Приехавшие медики скорой помощи поставили ей уколы, после чего тагильчанке полегчало.

Однако утром ей снова стало плохо, и она поехала в горбольницу №1. В приемном покое женщина потеряла сознание, а в два часа дня скончалась. В заключении медиков значится, что причиной смерти стала острая патология ЖКТ, из-за которой началось внутреннее кровотечение.

Молодая журналистка из Нижнего Тагила неожиданно скончалась в больнице
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