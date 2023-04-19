Уголовное дело возбуждено после смерти в больнице журналистки из Нижнего Тагила

Однако утром ей снова стало плохо, и она поехала в горбольницу №1. В приемном покое женщина потеряла сознание, а в два часа дня скончалась. В заключении медиков значится, что причиной смерти стала острая патология ЖКТ, из-за которой началось внутреннее кровотечение.