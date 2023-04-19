Уголовное дело возбуждено после смерти в больнице журналистки из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Следствие установило, что Екатерина Евлашина умерла вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудниками медучреждения, — рассказала TagilCity.ru юрист родственников погибшей Юлия Липинская.
Уголовное дело заведено за причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). За это виновным грозит лишение свободы до трех лет.
Напомним, Екатерина Евлашина работала журналистом газеты «Машиностроитель», которую издает «Уралвагонзавод», ей было 37 лет. 24 марта у нее начались сильные боли в животе. Приехавшие медики скорой помощи поставили ей уколы, после чего тагильчанке полегчало.
Однако утром ей снова стало плохо, и она поехала в горбольницу №1. В приемном покое женщина потеряла сознание, а в два часа дня скончалась. В заключении медиков значится, что причиной смерти стала острая патология ЖКТ, из-за которой началось внутреннее кровотечение.