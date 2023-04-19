Возбуждены уголовные дела о финансовой пирамиде в Свердловской области

Также, по словам сотрудницы адвокатской коллегии «Стратегия права» Ольги Пычковой, пострадавшие в результате мошеннической схемы есть и из других городов страны, где уголовные дела еще не возбуждены. Некоторые потерпевшие отдали мошенникам пять миллионов, некоторые отдавали 10 миллионов. Также были и люди, которые продавали собственные квартиры.