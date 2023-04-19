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Возбуждены уголовные дела о финансовой пирамиде в Свердловской области

19 апреля 2023, 14:47
Фото: 1MI
На Урале было возбуждено четыре уголовных дела в отношении компании Boston Brokerage Group, имеющей признаки финансовой пирамиды. В результате действий злоумышленников пострадало несколько десятков жителей Свердловской области и России.

Президент компании и ее учредитель убеждали людей вложить свои финансовые средства в их корпорацию. Контракты заключались с одной компанией, а печати на официальных документах принадлежали другой. Инвесторы переводили суммы на личные счета владельцев Boston Brokerage Group или отдавали им наличными купюрами в офисе, пишет Е1.

Для того, чтобы обманывать, владельцы компании основали несколько юридических лиц в РФ и за рубежом. Лицензии Банка России ни у одного юрлица не было.

Уголовные дела сейчас расследуются в Первоуральске, Екатеринбурге, Реже и Новом Уренгое. Фигурантов в настоящее время нет.

Также, по словам сотрудницы адвокатской коллегии «Стратегия права» Ольги Пычковой, пострадавшие в результате мошеннической схемы есть и из других городов страны, где уголовные дела еще не возбуждены. Некоторые потерпевшие отдали мошенникам пять миллионов, некоторые отдавали 10 миллионов. Также были и люди, которые продавали собственные квартиры.

Напомним, недавно екатеринбуржец отдал более миллиона рублей мошеннику, который представился следователем Следственного комитета и сообщил, что на его имя пытаются оформить кредит.

Житель Екатеринбурга отдал лжеследователю более миллиона для защиты от мошенников
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#Елизавета Зиборова#Уголовное дело#Мошенники#Компания#Финансовая пирамида#Обман#Инвесторы#Происшествия#Свердловская область
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