Для детей участников СВО организуют летний отдых в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В ходе пресс-конференции в Центре ТАСС, он рассказал, что отдых будет предоставлен всем детям, которые достигли подходящего возраста. Все, кто попадает под возрастные категории будет отправлен на отдых. По словам Крекова, приоритетным является размещение детей в загородных лагерях и «Поездах здоровья».
Председатель ЗакСо Людмила Бабушкина рассказала, что в общей сложности в лагерях будут отдыхать 448 тысяч детей. Почти 4,5 тысячи из них будут отправлены в санаторий «Жемчужина России» в Анапе. Кроме того, добавил Креков, разными формами оздоровления будут охвачены порядка 85% свердловских школьников.