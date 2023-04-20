Для детей участников СВО организуют летний отдых в Свердловской области

В ходе пресс-конференции в Центре ТАСС, он рассказал, что отдых будет предоставлен всем детям, которые достигли подходящего возраста. Все, кто попадает под возрастные категории будет отправлен на отдых. По словам Крекова, приоритетным является размещение детей в загородных лагерях и «Поездах здоровья».