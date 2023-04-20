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Отлавливать бродячих собак в Нижнем Тагиле до конца года будет прежний подрядчик

20 апреля 2023, 05:53
Фото: 1MI
Заниматься отловом бездомных собак в Нижнем Тагиле снова будет автономная некоммерческая организация «Приют для животных „Добрые руки — НТ“». Контракт на 3,4 миллиона рублей администрация города заключит до конца 2023 года.

Условия договора предусматривают различную оплату за одну отлавливаемую особь. Стоимость будет рассчитываться согласно километражу, исходя из расстояния транспортировки животного в приют.

После доставки, собаку нужно стерилизовать, промаркировать биркой, кормить и содержать ее. Если животное не проявляет агрессии, то после всех процедур ее необходимо возвратить на место обитания, с которого она была отловлена.

Напомним, отловом собак в Нижнем Тагиле с начала 2023 года занимается приют «Добрые руки — НТ». Предыдущий контракт был заключен с организацией на четыре миллиона рублей.

Бродячих собак отловят в Нижнем Тагиле за 4 миллиона рублей
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#Евгения Сафина#Отлов собак#Закупка#Подрядчик#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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