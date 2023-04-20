Отлавливать бродячих собак в Нижнем Тагиле до конца года будет прежний подрядчик

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Условия договора предусматривают различную оплату за одну отлавливаемую особь. Стоимость будет рассчитываться согласно километражу, исходя из расстояния транспортировки животного в приют.
После доставки, собаку нужно стерилизовать, промаркировать биркой, кормить и содержать ее. Если животное не проявляет агрессии, то после всех процедур ее необходимо возвратить на место обитания, с которого она была отловлена.
Напомним, отловом собак в Нижнем Тагиле с начала 2023 года занимается приют «Добрые руки — НТ». Предыдущий контракт был заключен с организацией на четыре миллиона рублей.