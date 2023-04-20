Свердловские полицейские рассказали о тренде среди пенсионеров поджигать военкоматы

Известно, что на подобное пожилых граждан сподвигают звонящие им мошенники. Они говорят, что в данном действе есть какая-то сверхмиссия - некоторые граждане слушают звонящих и отправляются к военкоматам для поджога.



По словам заместителя начальника отдела по борьбе с мошенничеством ГУ МВД России по Свердловской области Олега Русина, сперва пенсионеру говорят, что у него украли деньги, а после предлагают кинуть что-то горючее в военкомат, пишет ЕАН. Якобы таким образом похищенные средства им вернутся.



По словам Русина, на Украине находится около 900 таких центров, в которых работает от 40 до 1000 человек.