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Свердловские полицейские рассказали о тренде среди пенсионеров поджигать военкоматы

20 апреля 2023, 13:46
Фото: 1MI
Полицейские из Свердловской области рассказали, что в последнее время участились случаи поджога военкоматов пенсионерами.

Известно, что на подобное пожилых граждан сподвигают звонящие им мошенники. Они говорят, что в данном действе есть какая-то сверхмиссия - некоторые граждане слушают звонящих и отправляются к военкоматам для поджога.

По словам заместителя начальника отдела по борьбе с мошенничеством ГУ МВД России по Свердловской области Олега Русина, сперва пенсионеру говорят, что у него украли деньги, а после предлагают кинуть что-то горючее в военкомат, пишет ЕАН. Якобы таким образом похищенные средства им вернутся.

По словам Русина, на Украине находится около 900 таких центров, в которых работает от 40 до 1000 человек.

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#Елена Озерова#Поджог#Военкомат#Мошенники#Происшествия#Свердловская область
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