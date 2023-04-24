14-летняя школьница из Свердловской области обманом забрала у военного 3 млн рублей

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Мужчина около года назад познакомился с девочкой в интернете и, несмотря на то, что ей 14 лет, стал с ней общаться, сообщили в Telegram-канале Baza.
Спустя некоторое время мужчина сообщил свердловчанке свои данные от «Сбербанка». А через несколько дней он заметил, что 3 миллиона рублей с его счета исчезли. Теперь девочку-подростка, подозреваемую в краже, ищут сотрудники полиции.
Напомним, недавно в Екатеринбурге местный житель перевел мошеннику, который представился следователем, около миллиона рублей, предварительно оформив кредит. В полиции возбудили уголовное дело.