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14-летняя школьница из Свердловской области обманом забрала у военного 3 млн рублей

24 апреля 2023, 17:04
Фото: 1MI
14-летняя жительница Свердловской области украла 3 миллиона рублей у военнослужащего, с которым общалась по переписке.

Мужчина около года назад познакомился с девочкой в интернете и, несмотря на то, что ей 14 лет, стал с ней общаться, сообщили в Telegram-канале Baza.

Спустя некоторое время мужчина сообщил свердловчанке свои данные от «Сбербанка». А через несколько дней он заметил, что 3 миллиона рублей с его счета исчезли. Теперь девочку-подростка, подозреваемую в краже, ищут сотрудники полиции.

Напомним, недавно в Екатеринбурге местный житель перевел мошеннику, который представился следователем, около миллиона рублей, предварительно оформив кредит. В полиции возбудили уголовное дело.

Житель Екатеринбурга отдал лжеследователю более миллиона для защиты от мошенников
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Полиция#Подросток#Девочка#Деньги#Мужчина#Поиски#Происшествия
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