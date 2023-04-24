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19 пожаров из-за сухой травы и мусора произошло в выходные в Нижнем Тагиле

24 апреля 2023, 13:04
Фото: 1MI
За прошедшие выходные в Нижнем Тагиле было зафиксировано 19 пожаров сухой травы и мусора. Самый крупный из них произошел 23 апреля в районе СНТ «Северянка-1». Горело шесть гектаров земли.

А в дневное время 21 апреля огонь уничтожил пять гектаров травянистой растительности возле к/с «Северный -1». Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГО.

Также в прошедшее воскресенье сухая трава горела по Уральскому проспекту. В основном, как отмечают спасатели, возгорания произошли по вине человека. Преимущественно из-за неосторожного обращения с огнем.

Спасатели напоминают, что на территории Нижнего Тагила и ГО действует особый противопожарный режим. Поэтому важно соблюдать требования безопасности.

Напомним, что за нарушения противопожарного режима грозит административная ответственность.

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#Свердловская область#Нижний Тагил#Пожар#Спасатели#Сухая трава#Противопожарный режим#Происшествия#Елена Озерова
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