21 дом горит в поселке в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
О воспламенении свердловские спасатели узнали в дневное время 25 апреля. Известно, что 16 домов из 21 – жилые, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В результате пожарные эвакуировали из зданий 27 человек. Среди них было три ребенка. Сейчас все эти люди находятся в пункте временного размещения. Отмечается, что специалисты прокуратуры проконтролируют, чтобы им выдали жилье из маневренного фонда.
Спасатели делают все возможное, чтобы быстрее потушить пожар. К спасательной операции присоединились сотрудники РСЧС - свыше 30 человек и 10 единиц техники. Также на место прилетел вертолет с водосливным устройством.