21 дом горит в поселке в Свердловской области

В результате пожарные эвакуировали из зданий 27 человек. Среди них было три ребенка. Сейчас все эти люди находятся в пункте временного размещения. Отмечается, что специалисты прокуратуры проконтролируют, чтобы им выдали жилье из маневренного фонда.