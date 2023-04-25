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21 дом горит в поселке в Свердловской области

25 апреля 2023, 14:02
Фото: МЧС России
Пожарные тушат пожар в поселке Таежный в Свердловской области – горит 21 дом.

О воспламенении свердловские спасатели узнали в дневное время 25 апреля. Известно, что 16 домов из 21 – жилые, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: МЧС России

В результате пожарные эвакуировали из зданий 27 человек. Среди них было три ребенка. Сейчас все эти люди находятся в пункте временного размещения. Отмечается, что специалисты прокуратуры проконтролируют, чтобы им выдали жилье из маневренного фонда.

Спасатели делают все возможное, чтобы быстрее потушить пожар. К спасательной операции присоединились сотрудники РСЧС - свыше 30 человек и 10 единиц техники. Также на место прилетел вертолет с водосливным устройством.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Дома#Поселок#Спасатели#Происшествия
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