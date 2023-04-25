Более 800 жителей Свердловской области пострадало от укусов клещей с начала сезона

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Также от клещей пострадали дети. Их количество оказалось более четверти из общего числа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ведомстве также отметили, что количество пострадавших от клещевых укусов в 2023 году на 19% ниже уровня предыдущих лет.
Всего подобных случаев было зафиксировано в 53 муниципалитетах. Больше всего пострадавших оказались из Екатеринбурга, в нем пострадало 263 человека. В Каменске-Уральском было отмечено 90 случаев нападения клещей на местных жителей, а в Первоуральске был зарегистрирован 31 случай.
Кроме того, три свердловчанина были госпитализированы в медучреждения с клещевым энцефалитом, а с клещевым иксодовым боррелиозом госпитализированы семь человек.
Напомним, недавно в Екатеринбурге клещ укусил ученика седьмого класса во время субботника, проводившегося на территории гимназии, где учится подросток. Выяснилось, что до проведения субботника территория не была подвержена противоклещевой обработке.