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Более 800 жителей Свердловской области пострадало от укусов клещей с начала сезона

25 апреля 2023, 04:47
Фото: 1MI
С начала сезона в 2023 году пострадало более 800 человек от укуса клещей в Свердловской области.

Также от клещей пострадали дети. Их количество оказалось более четверти из общего числа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ведомстве также отметили, что количество пострадавших от клещевых укусов в 2023 году на 19% ниже уровня предыдущих лет.

Всего подобных случаев было зафиксировано в 53 муниципалитетах. Больше всего пострадавших оказались из Екатеринбурга, в нем пострадало 263 человека. В Каменске-Уральском было отмечено 90 случаев нападения клещей на местных жителей, а в Первоуральске был зарегистрирован 31 случай.

Кроме того, три свердловчанина были госпитализированы в медучреждения с клещевым энцефалитом, а с клещевым иксодовым боррелиозом госпитализированы семь человек.

Напомним, недавно в Екатеринбурге клещ укусил ученика седьмого класса во время субботника, проводившегося на территории гимназии, где учится подросток. Выяснилось, что до проведения субботника территория не была подвержена противоклещевой обработке.

В Екатеринбурге семиклассника укусил клещ во время субботника в школе
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Клещ#Клещевой энцефалит#Дети#Пострадавшие#Природа#Здоровье
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