Более 800 жителей Свердловской области пострадало от укусов клещей с начала сезона

Всего подобных случаев было зафиксировано в 53 муниципалитетах. Больше всего пострадавших оказались из Екатеринбурга, в нем пострадало 263 человека. В Каменске-Уральском было отмечено 90 случаев нападения клещей на местных жителей, а в Первоуральске был зарегистрирован 31 случай.