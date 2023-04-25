TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Изображение материала

Директор организации в Екатеринбурге оштрафован на 1 млн рублей за коррупцию

25 апреля 2023, 03:36
Фото: 1MI
Директора ООО «Спецстрой» в Екатеринбурге оштрафовали на 1 миллион рублей за коррупцию.

В июле 2020 года руководитель компании перевел 50 тысяч рублей на банковскую карту директора другой организации за составление протокола с поддельной информацией о соответствии ГОСТ и правилам строительства верхнего слоя асфальтобетонного материала, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В августе 2021 года руководителя организации, получившую деньги за составление протокола, суд приговорил к наказанию в виде пяти лет и шести месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком на пять лет.

В отношении директора ООО «Спецстрой» было возбуждено дело об административном нарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юрлица». В итоге ему был назначен штраф в размере миллион рублей.

Напомним, в Верхней Пышме бывший инспектор ДПС был уволен с работы в связи с его получением взятки в размере 60 тысяч рублей. Также его оштрафовали на миллион рублей.

Миллион рублей штрафа за взятку заплатит инспектор ДПС из Верхней Пышмы
Узнать подробнее
Читайте также:
По обвинению в получении взятки арестован начальник ГИБДД ИвделяИнспектор ДПС уволен за взятку в ПервоуральскеНачальник отдела ГИБДД в Ивделе задержан при получении взятки
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Суд#Приговор#Штраф#Организация#Коррупция#Общество
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
Вчера, 08:05
Росприроднадзор засекретил данные о выбросах с предприятий Нижнего Тагила
Вчера, 12:09
Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно откроют на памятнике 9 мая
Вчера, 12:07
Из старого в модное: как апсайклинг развивается в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
В Нижнем Тагиле на Новой Кушве вырубают деревья для чистки леса
Вчера, 13:09
Стали известны подробности пожара на улице Кулибина в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:49