Директор организации в Екатеринбурге оштрафован на 1 млн рублей за коррупцию

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
В июле 2020 года руководитель компании перевел 50 тысяч рублей на банковскую карту директора другой организации за составление протокола с поддельной информацией о соответствии ГОСТ и правилам строительства верхнего слоя асфальтобетонного материала, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В августе 2021 года руководителя организации, получившую деньги за составление протокола, суд приговорил к наказанию в виде пяти лет и шести месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком на пять лет.
В отношении директора ООО «Спецстрой» было возбуждено дело об административном нарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юрлица». В итоге ему был назначен штраф в размере миллион рублей.
Напомним, в Верхней Пышме бывший инспектор ДПС был уволен с работы в связи с его получением взятки в размере 60 тысяч рублей. Также его оштрафовали на миллион рублей.