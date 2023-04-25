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Центральные улицы в Екатеринбурге перекроют на одну ночь

25 апреля 2023, 05:24
Фото: 1MI

Центральные улицы Екатеринбурга будут перекрыты из-за репетиции парада Победы

Автомобильное и пешеходное движение на центральных улицах в Екатеринбурге будет перекрыто в связи с проведением репетиции праздничного парада утром и вечером.

Согласно вынесенному постановлению администрации города, утром и днем 25 апреля 2023 года автомобильное движение ограничено на Вторчермете. А движение на нескольких центральных улицах будет перекрыто с восьми часов вечера.

На Вторчермете закрыты улицы Дорожная, 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная, Эскадронная.

А вечером и ночью 26 апреля движение будет перекрыто на проспекте Ленина и на улицах 8 марта, Бориса Ельцина, Вайнера, Урицкого, Володарского. Кроме того, по проспекту Ленина нельзя будет пройти и пешком.

Напомним, власти Крыма недавно отменили проведение парада победы и «Бессмертного полка», а также первомайские шествия.

Из соображений безопасности отменен парад Победы в Крыму
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Парад победы#Репетиция#Вторчермет#Движение#Общество
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