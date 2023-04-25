Центральные улицы в Екатеринбурге перекроют на одну ночь

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Согласно вынесенному постановлению администрации города, утром и днем 25 апреля 2023 года автомобильное движение ограничено на Вторчермете. А движение на нескольких центральных улицах будет перекрыто с восьми часов вечера.
На Вторчермете закрыты улицы Дорожная, 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная, Эскадронная.
А вечером и ночью 26 апреля движение будет перекрыто на проспекте Ленина и на улицах 8 марта, Бориса Ельцина, Вайнера, Урицкого, Володарского. Кроме того, по проспекту Ленина нельзя будет пройти и пешком.
Напомним, власти Крыма недавно отменили проведение парада победы и «Бессмертного полка», а также первомайские шествия.