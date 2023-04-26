В Екатеринбурге начали судить Евгения Ройзмана* за дискредитацию армии

Вину он не признавал. Согласно данным лингвистической экспертизы, в стриме он упоминал мена Владимира Путина, Патриарха Кирилла и Александра Лукашенко. Также лингвисты пришли к выводу, что то, что было сказано на стриме, оскорбляет российскую армию.