В Екатеринбурге начали судить Евгения Ройзмана* за дискредитацию армии

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Первое заседание проходило 26 апреля в Октябрьском суде Екатеринбурга, пишет Ура.ру с места событий. Всех участников пустили в зал, судьей выступал Николай Тараненко.
В отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии). Дело было возбуждено после стрима, на котором он общался с подписчиками.
Задержан политик был 24 августа, тогда же у него дома прошли обыски, а из его Фонда и музея изъяли различную технику.
Известно, что тот стрим длился 1 час и 12 минут. Во время него политик отвечал на вопросы заинтересованных слушателей. В суде пересмотрели этот ролик.
Вину он не признавал. Согласно данным лингвистической экспертизы, в стриме он упоминал мена Владимира Путина, Патриарха Кирилла и Александра Лукашенко. Также лингвисты пришли к выводу, что то, что было сказано на стриме, оскорбляет российскую армию.
* - признан иноагентом.