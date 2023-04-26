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В Екатеринбурге начали судить Евгения Ройзмана* за дискредитацию армии

26 апреля 2023, 12:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге начался суд над экс-мэром города Евгением Ройзманом*, признанным иностранным агентом. Его обвиняют в дискредитации российской армии.

Первое заседание проходило 26 апреля в Октябрьском суде Екатеринбурга, пишет Ура.ру с места событий. Всех участников пустили в зал, судьей выступал Николай Тараненко.

В отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии). Дело было возбуждено после стрима, на котором он общался с подписчиками.

Задержан политик был 24 августа, тогда же у него дома прошли обыски, а из его Фонда и музея изъяли различную технику.

Известно, что тот стрим длился 1 час и 12 минут. Во время него политик отвечал на вопросы заинтересованных слушателей. В суде пересмотрели этот ролик.

Вину он не признавал. Согласно данным лингвистической экспертизы, в стриме он упоминал мена Владимира Путина, Патриарха Кирилла и Александра Лукашенко. Также лингвисты пришли к выводу, что то, что было сказано на стриме, оскорбляет российскую армию.

* - признан иноагентом.

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#Екатеринбург#Суд#Армия#Дискредитация армии#Происшествия#Евгений Ройзман*
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