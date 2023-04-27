Дома для погорельцев построят в Сосьве

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Совещание по вопросам ликвидации последствий этого ЧП провели Александр Куренков и Евгений Куйвашев. Губернатор обозначил цель — восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона. На ближайшее время запланировано строительство 60-квартирного дома для пострадавших. Также здесь будут строить частные жилые дома.
Так как погорельцам положены выплаты, из резервного фонда правительства региона на эти цели выделят порядка 95 миллионов рублей. Одновременно с этим Минсоцполитики подготовит по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи». Там будет указано, кто пострадал, как конкретно и какие у этой семьи потребности. Адресную помощь окажут семьям с детьми.
В настоящий момент все погорельцы получают временное жилье, одежду, лекарства, еду. Отмечается, что все решения штаба действуют и для других пострадавших от пожара местностей.