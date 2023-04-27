Дома для погорельцев построят в Сосьве

Так как погорельцам положены выплаты, из резервного фонда правительства региона на эти цели выделят порядка 95 миллионов рублей. Одновременно с этим Минсоцполитики подготовит по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи». Там будет указано, кто пострадал, как конкретно и какие у этой семьи потребности. Адресную помощь окажут семьям с детьми.