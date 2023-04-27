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Дома для погорельцев построят в Сосьве

27 апреля 2023, 08:21
Фото: 1MI
В Сосьве будут построены новые дома для тех, чья недвижимость сгорела во время масштабных пожаров.

Совещание по вопросам ликвидации последствий этого ЧП провели Александр Куренков и Евгений Куйвашев. Губернатор обозначил цель — восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона. На ближайшее время запланировано строительство 60-квартирного дома для пострадавших. Также здесь будут строить частные жилые дома.

Так как погорельцам положены выплаты, из резервного фонда правительства региона на эти цели выделят порядка 95 миллионов рублей. Одновременно с этим Минсоцполитики подготовит по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи». Там будет указано, кто пострадал, как конкретно и какие у этой семьи потребности. Адресную помощь окажут семьям с детьми.

В настоящий момент все погорельцы получают временное жилье, одежду, лекарства, еду. Отмечается, что все решения штаба действуют и для других пострадавших от пожара местностей.

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