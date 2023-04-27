Два протокола о дискредитации составлены на главу екатеринбургского «Мемориала»*

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Оба дела касаются размещения материалов на сайте сообщества, говорится на официальной странице организации Вконтакте. Там также отметили, что руководителем сайта Уральского Мемориала* Мосин не является и доступа к нему у него нет.
Напомним, в начале апреля полицией были возвращены организации материалы и техника, которые были изъяты в ходе обысков летом 2022 года. Мосин в своем блоге писал, что претензий к сообществу не было, никаких запрещенных материалов не обнаружено.
*Организация, признанная в России иностранным агентом (ликвидирована по решению суда).