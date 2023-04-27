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Два протокола о дискредитации составлены на главу екатеринбургского «Мемориала»*

27 апреля 2023, 11:12
Фото: 1MI
На главу «Мемориала»* в Екатеринбурге Алексея Мосина составлены два протокола о дискредитации ВС РФ. Утром 27 апреля он был вызван в отделение полиции.

Оба дела касаются размещения материалов на сайте сообщества, говорится на официальной странице организации Вконтакте. Там также отметили, что руководителем сайта Уральского Мемориала* Мосин не является и доступа к нему у него нет.

Напомним, в начале апреля полицией были возвращены организации материалы и техника, которые были изъяты в ходе обысков летом 2022 года. Мосин в своем блоге писал, что претензий к сообществу не было, никаких запрещенных материалов не обнаружено.

*Организация, признанная в России иностранным агентом (ликвидирована по решению суда).

#Ирина Кирилова#Дискредитация#Протокол#Общество#Екатеринбург
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