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Похороны убитого медбрата в Березовском пройдут 29 апреля

27 апреля 2023, 16:10
Фото: 1MI
Состоятся похороны погибшего медбрата Степана Шабурова из Березовского, который скончался в результате нанесенного ножевого ранения 25 апреля 2023 года.

Прощание пройдет 29 апреля 2023 года в 9:40 утра в траурном зале при городской больнице №40. Об этом сообщила коллега погибшего в своем аккаунте во ВКонтакте.

Похороны молодого человека состоятся на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Также состоится поминальный обед в кафе «Флагман».

Напомним, медбрата убил ранее судимый пожилой мужчина, к которому молодой человек приехал на вызов. По версии следствия, у напавшего в тот день была белая горячка.

Сам обвиняемый утверждает, что ничего не помнит о случившемся. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Сейчас он арестован на два месяца.

Под стражу заключен убивший медбрата в Березовском
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#Елизавета Зиборова#Похороны#Прощание#Медбрат#Уголовное дело#Полиция#Убийство#Происшествия#Свердловская область#Березовский
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