Похороны убитого медбрата в Березовском пройдут 29 апреля

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Прощание пройдет 29 апреля 2023 года в 9:40 утра в траурном зале при городской больнице №40. Об этом сообщила коллега погибшего в своем аккаунте во ВКонтакте.
Похороны молодого человека состоятся на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Также состоится поминальный обед в кафе «Флагман».
Напомним, медбрата убил ранее судимый пожилой мужчина, к которому молодой человек приехал на вызов. По версии следствия, у напавшего в тот день была белая горячка.
Сам обвиняемый утверждает, что ничего не помнит о случившемся. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Сейчас он арестован на два месяца.