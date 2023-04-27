Появилось два подозреваемых в причастности к пожарам в Сосьве

По словам помощника главы СУ СКР по Свердловской области Максима Чалкова, в результате пожаров погибло два человека, было уничтожено множество домов и имущества. А 17 апреля было возбуждено еще одно уголовное дело по ч.3 ст.219 УК РФ за нарушение пожарных требований, из-за чего скончалось двое жителей.