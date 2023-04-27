Появилось два подозреваемых в причастности к пожарам в Сосьве

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
По словам помощника главы СУ СКР по Свердловской области Максима Чалкова, в результате пожаров погибло два человека, было уничтожено множество домов и имущества. А 17 апреля было возбуждено еще одно уголовное дело по ч.3 ст.219 УК РФ за нарушение пожарных требований, из-за чего скончалось двое жителей.
Также следствие установило двоих подозреваемых: это 29-летний мужчина, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, и 40-летний специалист по пожарной безопасности Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО. Обоих уже задержали.
Проводится комплекс необходимых следственных мер. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в установлении обстоятельств ЧП задействованы не только полицейские, но и сыщики подразделения полиции по борьбе с организованной преступностью.
Погорельцам в круглосуточном режиме оказывает помощь передвижной пункт территориального ОВД. Они в том числе помогают бесплатно восстановить паспорта, ПТС и другие документы.