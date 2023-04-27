Житель Екатеринбурга забежал в горящий дом и погиб

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Это произошло в вечернее время 26 апреля. Горел двухквартирный дом по улице Межевой, 71. Один из хозяев в этот момент находился вне горящего здания – в летнем домике, но, увидя пламя, он забежал внутрь. А выбраться обратно уже не смог, пишет Ура.ру.
Соседи стали оперативно эвакуироваться и выносить газовые баллоны. Погибшему 60 лет, он работал охранником. Пламя уничтожило лишь часть дома, в котором он погиб.
Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров. Тушили пламя 18 спасателей.