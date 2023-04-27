Житель Екатеринбурга забежал в горящий дом и погиб

Это произошло в вечернее время 26 апреля. Горел двухквартирный дом по улице Межевой, 71. Один из хозяев в этот момент находился вне горящего здания – в летнем домике, но, увидя пламя, он забежал внутрь. А выбраться обратно уже не смог, пишет Ура.ру.