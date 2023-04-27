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Житель Екатеринбурга забежал в горящий дом и погиб

27 апреля 2023, 10:25
Фото: 1MI
В горящем доме в Екатеринбурге погиб мужчина. Он забежал туда, но выбраться обратно уже не смог.

Это произошло в вечернее время 26 апреля. Горел двухквартирный дом по улице Межевой, 71. Один из хозяев в этот момент находился вне горящего здания – в летнем домике, но, увидя пламя, он забежал внутрь. А выбраться обратно уже не смог, пишет Ура.ру.

Соседи стали оперативно эвакуироваться и выносить газовые баллоны. Погибшему 60 лет, он работал охранником. Пламя уничтожило лишь часть дома, в котором он погиб.

Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров. Тушили пламя 18 спасателей.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Мужчина#Погиб#Происшествия
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