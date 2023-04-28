Полицейский автозак с пятью задержанными перевернулся в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Эвакуироваться стражам порядка пришлось через кабины. Свидетели отмечают, что автозак ехал быстро и столкнулся с Chevrolet, пишет Е1.
Они летели так, что я думал, что они собьют женщину-пешехода с коляской, потому что они летели нереально быстро, — рассказал свидетель событий.
Известно, что ехал автозак с проблесковыми маячками и с включенной сиреной. На место ЧП уже прибыли инспекторы ГАИ, которые выясняют все подробности.
Предварительно известно, что полицейские везли заключенных на поезд. Они должны были уехать в различные исправительные колонии. Эвакуировать всех их пришлось через люк в крыше. Задержанных пересадили в другой автозак, который подъехал специально для этих целей. Также на место приезжала скорая.
Известно, что медпомощь потребовалась одному заключенному. Если ему не потребуется госпитализация, то он вместе с другими уедет в колонию, как и планировалось.