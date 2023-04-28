Полицейский автозак с пятью задержанными перевернулся в ДТП в Екатеринбурге

Предварительно известно, что полицейские везли заключенных на поезд. Они должны были уехать в различные исправительные колонии. Эвакуировать всех их пришлось через люк в крыше. Задержанных пересадили в другой автозак, который подъехал специально для этих целей. Также на место приезжала скорая.