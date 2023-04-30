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50-метровое колесо обозрения появится в Екатеринбурге

30 апреля 2023, 09:36
Фото: 1MI
50-метровое колесо обозрения поставят в центре Екатеринбурга на набережной перед кинотеатром «Космос». О проекте благоустройства рассказали в архитектурном бюро «Плотинка».

Помимо колеса обозрения рядом будут находиться кафе, прокат велосипедов и детская площадка для игр. Первоначально благоустройство хотели делать возле Дворца игровых видов спорта, но позже решили перенести локацию к ККТ «Космос».

Также летом на обновленной площадке будет работать летний кинотеатр под открытым небом, а зимой здесь планируется заливать каток.

Работы по благоустройству участка набережной начнутся осенью 2023 года, а открыть его планируется к началу летнего сезона в 2024 году.

Напомним, в Нижнем Тагиле начались работы по благоустройству Нижне-Выйского сквера. Завершить их и открыть данную территорию планируется до конца сентября 2023 года.

Благоустройство Нижне-Выйского сквера стартовало в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Благоустройство города#Колесо обозрения#Площадка#Общество
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