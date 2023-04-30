50-метровое колесо обозрения появится в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Помимо колеса обозрения рядом будут находиться кафе, прокат велосипедов и детская площадка для игр. Первоначально благоустройство хотели делать возле Дворца игровых видов спорта, но позже решили перенести локацию к ККТ «Космос».
Также летом на обновленной площадке будет работать летний кинотеатр под открытым небом, а зимой здесь планируется заливать каток.
Работы по благоустройству участка набережной начнутся осенью 2023 года, а открыть его планируется к началу летнего сезона в 2024 году.
Напомним, в Нижнем Тагиле начались работы по благоустройству Нижне-Выйского сквера. Завершить их и открыть данную территорию планируется до конца сентября 2023 года.