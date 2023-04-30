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Бастрыкин заинтересовался делом об убитой сожителем женщине из Екатеринбурга

30 апреля 2023, 09:14
Фото: 1MI
Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о погибшей екатеринбурженке, которую убил ее бывший сожитель.

Доложить о процессе следствия было поручено временно исполняющему обязанности руководителя свердловского СК Анатолию Надбитову.

Напомним, убитая неоднократно обращалась в полицию с просьбой защитить ее от сожителя, который ее избивает, но безрезультатно.

Тогда женщина обратилась в Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, но уголовные дела так и не были возбуждены, а мужчина, преследовавший ее, в итоге задушил.

У погибшей осталась двухлетняя дочь. Бывший сожитель екатеринбурженки помещен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Экс-сожитель преследовал и задушил молодую мать из Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#Александр Бастрыкин#Екатеринбург#Свердловская область#Уголовное дело#Происшествия#Криминал#Сожитель#Убийство#Врио
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