Бастрыкин заинтересовался делом об убитой сожителем женщине из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Доложить о процессе следствия было поручено временно исполняющему обязанности руководителя свердловского СК Анатолию Надбитову.
Напомним, убитая неоднократно обращалась в полицию с просьбой защитить ее от сожителя, который ее избивает, но безрезультатно.
Тогда женщина обратилась в Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, но уголовные дела так и не были возбуждены, а мужчина, преследовавший ее, в итоге задушил.
У погибшей осталась двухлетняя дочь. Бывший сожитель екатеринбурженки помещен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.