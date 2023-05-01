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Модельер Вячеслав Зайцев скончался в Москве на 86-м году жизни

1 мая 2023, 11:58
Фото: 1MI
Известный российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет.

У Вячеслава Зайцева открылось желудочно-кишечное кровотечение и его доставили в московскую больницу. Медикам не удалось спасти его жизнь, он скончался в реанимации.

В последние годы модельер был частично парализован, у него была диагностирована болезнь Паркинсона. Он не мог сам ходить, а также у него наблюдались проблемы с речью, пишут «Известия».

Вячеслав Зайцев был удостоен различных государственных премий РФ и являлся народным художником. Ранее он был телеведущим на Первом канале и вел программу «Модный приговор».

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