Модельер Вячеслав Зайцев скончался в Москве на 86-м году жизни

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
У Вячеслава Зайцева открылось желудочно-кишечное кровотечение и его доставили в московскую больницу. Медикам не удалось спасти его жизнь, он скончался в реанимации.
В последние годы модельер был частично парализован, у него была диагностирована болезнь Паркинсона. Он не мог сам ходить, а также у него наблюдались проблемы с речью, пишут «Известия».
Вячеслав Зайцев был удостоен различных государственных премий РФ и являлся народным художником. Ранее он был телеведущим на Первом канале и вел программу «Модный приговор».