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В Нижнем Тагиле мужчина уснул с тлеющей сигаретой и чуть не сгорел заживо

1 мая 2023, 06:28
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Ожоги 12% тела получил житель Нижнего Тагила, который уснул в своей квартире с тлеющей сигаретой.

Возгорание в квартире на улице Парковая, 6 произошло 28 апреля. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчеру в 18.45.

Оказалось, что пожар разгорелся на седьмом этаже десятиэтажного дома. В квартире был обнаружен хозяин жилища. Предварительно установлено, что он уснул с тлеющей сигаретой. В результате он отравился продуктами горения и получил ожог 12% тела. Пострадавший был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

В отделе надзорной деятельности напомнили, что с начала 2023 года в Нижнем Тагиле в результате пожаров погибло четыре человека, один из них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

В многоэтажках следует быть осторожными при курении на балконе, так как непотушенные окурки могут залететь в открытые окна или на другие балконы.

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#Евгения Сафина#Пожар#Курение#Сигарета#Происшествия#Нижний Тагил
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