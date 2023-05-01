В Нижнем Тагиле мужчина уснул с тлеющей сигаретой и чуть не сгорел заживо

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Возгорание в квартире на улице Парковая, 6 произошло 28 апреля. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчеру в 18.45.
Оказалось, что пожар разгорелся на седьмом этаже десятиэтажного дома. В квартире был обнаружен хозяин жилища. Предварительно установлено, что он уснул с тлеющей сигаретой. В результате он отравился продуктами горения и получил ожог 12% тела. Пострадавший был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.
В отделе надзорной деятельности напомнили, что с начала 2023 года в Нижнем Тагиле в результате пожаров погибло четыре человека, один из них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.
В многоэтажках следует быть осторожными при курении на балконе, так как непотушенные окурки могут залететь в открытые окна или на другие балконы.