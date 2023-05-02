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Силовики решили нагрянуть к жителям Екатеринбурга в шесть утра

2 мая 2023, 12:15
Фото: 1MI
Сотрудники коммунальных служб совместно с судебными приставами будут совершать поквартирный обход в Екатеринбурге. Они будут общаться с теми, кто не оплачивает услуги ЖКХ. Делается это для описи их имущества.

Объявление о приходе силовиков появилось у подъезда дома на улице Малышева, 84. Обход запланирован на 06:00.

Зданием на улице Малышева, 84 управляет ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». В компании уже подтвердили обход и сообщили, что в доме много квартир, на владельцев которых были поданы иски в суд для взыскания. В пресс-службе УФССП по Свердловской области сообщили, что приставы сами принимают решения, когда им выходить на адреса должников. Они имеют право составить опись имущества, а также арестовать его, если сумма долга превышает 3 тысячи рублей.

Там отметили, что граждане могут сами погасить долги через «Госуслуги», не дожидаясь принудительных мер взыскания. Пристав будет видеть, что деньги перечисляются и перенаправит их взыскателю, пишет Е1.

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#Ирина Кирилова#Пристав#Арест#Должник#Долг#Общество#Екатеринбург
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