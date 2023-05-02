Силовики решили нагрянуть к жителям Екатеринбурга в шесть утра

Зданием на улице Малышева, 84 управляет ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». В компании уже подтвердили обход и сообщили, что в доме много квартир, на владельцев которых были поданы иски в суд для взыскания. В пресс-службе УФССП по Свердловской области сообщили, что приставы сами принимают решения, когда им выходить на адреса должников. Они имеют право составить опись имущества, а также арестовать его, если сумма долга превышает 3 тысячи рублей.