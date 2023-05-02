Воткнувший нож другу в глаз пенсионер под Нижним Тагилом может избежать тюрьмы

Инцидент случился 27 декабря. Мужчина приехал в гости к своему знакомому в поселок Зональный. Там они до ночи распивали алкоголь. В ходе застолья гость рассказал, что его избили недавно пятеро мужчин, отобрали пенсию. Поэтому он планирует им отомстить. Владелец квартиры засомневался, что у знакомого это получится. Это обидело гостя и между мужчинами произошел конфликт.