Воткнувший нож другу в глаз пенсионер под Нижним Тагилом может избежать тюрьмы

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Инцидент случился 27 декабря. Мужчина приехал в гости к своему знакомому в поселок Зональный. Там они до ночи распивали алкоголь. В ходе застолья гость рассказал, что его избили недавно пятеро мужчин, отобрали пенсию. Поэтому он планирует им отомстить. Владелец квартиры засомневался, что у знакомого это получится. Это обидело гостя и между мужчинами произошел конфликт.
В какой-то момент гость взял кухонный нож и стал им бить в область головы, лица и шеи. Последний удар пришелся в глаз, где мужчина оставил орудие убийства, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. От полученных травм потерпевший умер на месте, а пенсионер заснул рядом.
В результате спящего гостя и убитого хозяина обнаружила соседка. Она вызвала полицию.
Проведенная комиссия показала, что мужчина, совершивший преступление, имеет психическое расстройство, а потому не осознавал, что делает. Поэтому ему показано принудительное лечение.