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Published Сегодня, 11:21

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Воткнувший нож другу в глаз пенсионер под Нижним Тагилом может избежать тюрьмы

2 мая 2023, 11:21
Фото: 1MI
66-летний житель поселка Висим под Нижним Тагилом воткнул нож своему другу в глаз. Они поссорились во время распития спиртного. Мужчину планируется отправить на принудительное лечение.

Инцидент случился 27 декабря. Мужчина приехал в гости к своему знакомому в поселок Зональный. Там они до ночи распивали алкоголь. В ходе застолья гость рассказал, что его избили недавно пятеро мужчин, отобрали пенсию. Поэтому он планирует им отомстить. Владелец квартиры засомневался, что у знакомого это получится. Это обидело гостя и между мужчинами произошел конфликт.

В какой-то момент гость взял кухонный нож и стал им бить в область головы, лица и шеи. Последний удар пришелся в глаз, где мужчина оставил орудие убийства, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. От полученных травм потерпевший умер на месте, а пенсионер заснул рядом.

В результате спящего гостя и убитого хозяина обнаружила соседка. Она вызвала полицию.

Проведенная комиссия показала, что мужчина, совершивший преступление, имеет психическое расстройство, а потому не осознавал, что делает. Поэтому ему показано принудительное лечение.

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#Ирина Кирилова#Убийство#Пенсионер#Уголовное дело#Криминал#Нижний Тагил
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