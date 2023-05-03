На директора специнтерната в Екатеринбурге, где детей уличили в насилии, завели дело

На данный момент речь идет о той части статьи, которая не предусматривает лишение свободы. Однако если у ребенка будет выявлен тяжкий вред здоровью, то дело будет переквалифицировано на более тяжкую часть. В таком случае директору может грозить до 5 лет лишения свободы, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.