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На директора специнтерната в Екатеринбурге, где детей уличили в насилии, завели дело

3 мая 2023, 12:45
Фото: 1MI
В отношении директора специнтерната №124 в Екатеринбурге Натальи Поддубной возбуждено уголовное дело по статье за халатность. Директор находится в статусе подозреваемой.

На данный момент речь идет о той части статьи, которая не предусматривает лишение свободы. Однако если у ребенка будет выявлен тяжкий вред здоровью, то дело будет переквалифицировано на более тяжкую часть. В таком случае директору может грозить до 5 лет лишения свободы, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, двух мальчиков в Екатеринбурге обвинили в насилии над 12-летним мальчиком. На время следствия оба подростка отправлены в Кировградскую колонию для несовершеннолетних. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера.

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#Ирина Кирилова#Уголовное дело#Педагог#Учитель#Интернат#Дети#Насилие#Криминал#Екатеринбург
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