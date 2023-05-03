Пенсионерам из Екатеринбурга обманом продают втридорога однотарифные счетчики

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
По словам местной жительницы, к ее 91-летней бабушке пришла незнакомая женщина и представилась сотрудницей УК, которая обслуживает дом. Она сказала, что пенсионерке как можно быстрее нужно заменить двухтарифный счетчик на однотарифный, так как вышло постановление правительства и скоро выстроится очередь.
В результате сотрудники ООО «Энергосети АС» за 5,7 тысячи рублей установили пожилой женщине счетчик, который в магазинах стоит от 1,5 до 2 тысяч.
Таким же способом эта компания навязывает услуги пенсионерам и в других городах области. Об этом предупредила свердловчан компания «ЭнергосбыТ Плюс», пишет Е1.