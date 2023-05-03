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Пенсионерам из Екатеринбурга обманом продают втридорога однотарифные счетчики

3 мая 2023, 09:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге родственники пенсионеров пожаловались на компанию, которая обманным путем заставляет пожилых людей покупать по завышенным ценам и устанавливать однотарифные счетчики электроэнергии.

По словам местной жительницы, к ее 91-летней бабушке пришла незнакомая женщина и представилась сотрудницей УК, которая обслуживает дом. Она сказала, что пенсионерке как можно быстрее нужно заменить двухтарифный счетчик на однотарифный, так как вышло постановление правительства и скоро выстроится очередь.

В результате сотрудники ООО «Энергосети АС» за 5,7 тысячи рублей установили пожилой женщине счетчик, который в магазинах стоит от 1,5 до 2 тысяч.

Таким же способом эта компания навязывает услуги пенсионерам и в других городах области. Об этом предупредила свердловчан компания «ЭнергосбыТ Плюс», пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Пенсионеры#Обман#Счетчики#Общество#Екатеринбург#Электроэнергия
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