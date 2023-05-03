Пенсионерам из Екатеринбурга обманом продают втридорога однотарифные счетчики

По словам местной жительницы, к ее 91-летней бабушке пришла незнакомая женщина и представилась сотрудницей УК, которая обслуживает дом. Она сказала, что пенсионерке как можно быстрее нужно заменить двухтарифный счетчик на однотарифный, так как вышло постановление правительства и скоро выстроится очередь.